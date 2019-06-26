الهند تعتزم مضاعفة إنتاج الطاقة النووية بحلول عام 2025

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة بالهند جيتيندرا سينج، إن حجم إنتاج الطاقة النووية بالبلاد سوف يرتفع من 6780 ميجا وات الآن إلى 13480 ميجا وات بحلول عام 2025.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينج القول إن الحكومة وافقت على بناء 12 مفاعلا إضافيا بقدرة إنتاجية تقدر بـ 9000 ميجا وات، سوف يتم البدء في تشغيلها خلال عام 2031، ليرتفع حجم إنتاج الطاقة النووية إلى 22480 ميجا وات.

وأضاف أنه ربما يتم إضافة مزيد من المفاعلات في المستقبل، ولكن لم يقدم تفاصيل.

وحول تكلفة المفاعلات، قال سينج إن مفاعل ماء ثقيل مضغوط، تبلغ سعته الانتاجية 700 ميجا وات سوف يتكلف 150 مليون روبية ( دولار يساور 69 روبية )، في حين تتكلف المفاعلات الحرارية نحو 50 إلى 100 مليون روبية.