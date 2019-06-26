القبض على أكثر من 120 عضوا بمافيا كامورا في إيطاليا

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أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على 126 عضوا مشتبه بهم في عصابة مافيا كامورا في مدينة نابولي.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بارتكاب عدة جرائم خطيرة تشمل الانتماء لعضوية جماعة منظمة وتهريب المخدرات والابتزاز وغسل الأموال.

وأضافت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم في الخارج.

وقالت الشرطة إنها صادرت أصولا من المشتبه بهم بقيمة 130 مليون يورو (148 مليون دولار).

ويشتبه في أن المتهمين ينتمون لثلاث أسر تعمل في مجال الجريمة، وتعد جزءا من ما يطلق عليه " تحالف سكندليانو".

وأشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بعملية القبض على المتهمين في تغريدة، ووصفها "بالضربة القوية لتحالف سكاندليانو" وتعهد " بعدم الرحمة " في التعامل مع أسر المافيا.