الجيش الوطني الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد

طرح المتحدث باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مبادرة لحل الأزمة في الليبة بعد استعادة طرابلس، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وذكر المسماري، أن المبادرة تتضمن الدعوة إلى حوار وطني، بمشاركة الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلًا عن تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير البلاد.

وكانت قوات «الجيش الوطني الليبي» قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.