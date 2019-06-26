محكمة عراقية تقضي بسجن إندونيسية 15 عاما بتهمة الانتماء إلى «داعش»

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بإنزال عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق مدانة تحمل الجنسية الإندونيسية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم (داعش).

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة (تحمل الجنسية الإندونيسية) بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها من تهم".

وأوضح البيان أن "المدانة التي تحمل الجنسية الإندونيسية كانت متزوجة من أحد عناصر التنظيم وقتل بقصف لطيران التحالف الدولي وسبق لها أن دخلت الأراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوي".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام قانون الإرهاب العراقي".