المجر تعترض 40 أفغانيا بعد عبورهم السياج الحدودي

ذكرت شرطة الحدود المجرية، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت 40 رجلا أفغانيا، بعد عبورهم السياج الحدودي في منطقة أسوتالوم المجرية، على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة بودابست.

وكانت المجر قد أقامت السياج الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار والمكون من أسلاك شائكة على طول الحدود التي يبلغ طولها 175 كيلومترا مع صربيا في ذروة أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 لمنع تدفق المهاجرين الذين يصلون من الجنوب.

وحولت تلك الخطوة بعد ذلك تدفق المهاجرين على ما يسمى بـ"طريق البلقان" نحو كرواتيا وسلوفينيا.

وكانت جميع الدول على الطريق قد أغلقت حدودها أمام المهاجرين في مارس 2016، لكن لا يزالون يتدفقون بشكل ضئيل وغالبهم يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي من البوسنة إلى كرواتيا.

ومازال البعض يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية الغنية عن طريق دفع المال للمهربين، لكن دائما ما يكون ذلك مقتصرا على مجموعات صغيرة جدا.

وحال إلقاء القبض عليهم، يتم إبعاد المهاجرين ببساطة بدون السماح لهم بطلب اللجوء، مما أثار انتقادا من منظمات دولية للاجئين.

وشكى الكثير من المهاجرين أيضا من سوء المعاملة، لكن الشرطة المجرية نفت تلك المزاعم.