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الخارجية العمانية: فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 12:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 12:40 م

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، صباح الأربعاء، عن فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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