الخارجية العمانية: فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة

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أعلنت وزارة الخارجية العمانية، صباح الأربعاء، عن فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.