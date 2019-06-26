الخارجية العمانية: فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، صباح الأربعاء، عن فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.