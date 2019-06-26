سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت شركة "ريد بول" فيديو للألماني دومينيك جورز وهو يتزلج على الممرات المائية الضيقة، بمدينة بانكوك في تايلاند، ووفقا لتقرير فضائية الغد الاخبارية أن المتزلج الألماني ظهر بالفيديو يطير ويقفز فوق الكباري والممرات.

وأشار التقرير إلى أن "جورز" قام بالتزلج باحترافية وسط الأسواق العائمة والشوارع القديمة للمدينة، وأظهر الفيديو المهارات التي قدمها المتزلج الألماني.

وأشار التقرير أن الفيديو الصادر جاء ضمن سلسلة فيديوهات بعنوان Search Bangkok أو ابحث في بانجوك، والتي يستكشف بها جورز أرجاء تايلاند بحثًا عن الأطعمة والرياضات والثقافات المثيرة.