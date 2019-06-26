مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني ينتقد عدم اتخاذ قرارات بشأن مشروعات التسلح

أعرب مفوض الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن استيائه من عدم اتخاذ قرارات في مشروعات التسلح بالنسبة للجيش الألماني، واصفا ذلك بأنه "احتقان عملية اتخاذ القرار".

وقال هانز-بيتر بارتلس لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن هناك حاليا عددا كبيرا جدا من مشروعات التسلح التي تتنافس مع بعضها البعض على الحصول على أموال إضافية من الموازنة، ولكن لا يزال يتم تأجيلها.

وذكر بارتلس أمثلة على ذلك بالسفينة الحربية متعددة الأغراض من طراز "إم كيه إس 180" ونظام الدفاع الجوي التكتيكي "تي إل فيه إس" ورقمنة الجيش.