قال المتحدث باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري: «إننا نؤمن إيمانًا كاملًا بقضيتنا الوطنية وهي قضية أمنية وليست سياسية، أو من أجل الثروات كما يروج البعض».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، أن كل «المبادرات التي طرحناها، قد لقيت معارضة من قبل الميليشات المسلحة، والعصابات الإرهابية التابعة للإسلام السياسي المتطرف، أو التدخلات الأجنبية التي سعت لحكم الولاية وليس لحكم مدني ديمقراطي».

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.