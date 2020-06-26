وزيرة محلية ألمانية: يجب دراسة دور أجهزة التهوية في نقل فيروس كورونا

دعت كارولا رايمان وزيرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا إلى دراسة تأثير أجهزة التهوية في نقل فيروس كورونا.



ونقلت إذاعة "إف إف إن" الألمانية عن الوزيرة قولها: "نعلم أن فيروس كورونا ينتشر عبر جزيئات سائلة تنتج عن التنفس والسعال والتكلم والعطس".



وقالت الوزيرة إنه لم تتم دراسة علمية كافية بشأن ما إذا كانت أجهزة التكييف والتهوية ترفع من خطر نقل الفيروس إلى البشر أم لا.



وأضافت رايمان مستدعية معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية لدائرة الحديث قائلة: "مسألة ما إذا كانت الفيروسات تعيش أفضل وأطول في درجة حرارة أقل بالغرفة تحتاج إلى إجراء دراسات علمية مكثفة وعاجلة".



وأوضحت الوزيرة بالقول: "أناشد الحكومة الاتحادية النظر في هذا الأمر بدقة ودراسة هذا التساؤل الآن من خلال معهد روبرت كوخ".



ودخلت تقنيات التهوية كعامل نقل للفيروس إلى بؤرة الاهتمام أيضا بعد انتشار عدوى كورونا بين العاملين بأكبر مجزر في ألمانيا بولاية شمال الراين ويستفاليا.