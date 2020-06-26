أبي أحمد عن القمة الأفريقية حول سد النهضة: المحادثات مثمرة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن القمة التي عقدت اليوم عبر "فيديو كونفرنس" حول قضية سد النهضة "كانت مثمرة" موجها الشكر للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه على دعوتهما للقمة التي ضمت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وبعض الزعماء الأفارقة.
وأضاف أبي أحمد في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "منظمتنا القارية، الاتحاد الأفريقي، بالروح الأفريقية المشتركة، هي المساحة المناسبة للنقاش حول القضايا المهمة للقارة وشعوبها، وبما يحقق لجميع أصحاب المصلحة النمو الاقتصادي غير المسبوق والتنمية المشتركة".
وتأتي هذه التصريحات في إشارة لرفض إثيوبيا نقل القضية إلى مجلس الأمن ورغبتها في إبقائها داخل الإطار القاري.
وتسبب سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات. وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، بينما ترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها.
ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق بسبب التعنت الإثيوبي، مما اضطر مصر الأسبوع الماضي لإحالة الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار القضية تمثل خطرا محتملا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.