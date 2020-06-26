أبي أحمد عن القمة الأفريقية حول سد النهضة: المحادثات مثمرة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن القمة التي عقدت اليوم عبر "فيديو كونفرنس" حول قضية سد النهضة "كانت مثمرة" موجها الشكر للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه على دعوتهما للقمة التي ضمت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وبعض الزعماء الأفارقة.

وأضاف أبي أحمد في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "منظمتنا القارية، الاتحاد الأفريقي، بالروح الأفريقية المشتركة، هي المساحة المناسبة للنقاش حول القضايا المهمة للقارة وشعوبها، وبما يحقق لجميع أصحاب المصلحة النمو الاقتصادي غير المسبوق والتنمية المشتركة".

وتأتي هذه التصريحات في إشارة لرفض إثيوبيا نقل القضية إلى مجلس الأمن ورغبتها في إبقائها داخل الإطار القاري.

وتسبب سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات. وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، بينما ترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق بسبب التعنت الإثيوبي، مما اضطر مصر الأسبوع الماضي لإحالة الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار القضية تمثل خطرا محتملا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.