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السعودية تسجل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم السعودية
علم السعودية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 3:41 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ظهر اليوم الجمعة، عن تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 174 ألفًا و577 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، أشارت الوزارة إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 1474 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 120 ألفًا و471 حالة، من بينها 2589 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 9 ملايين و740 ألف حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 492 ألف حالة.

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