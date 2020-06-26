نرويجي مدان بالهجوم الإرهابي على مسجد في أوسلو يتنازل عن الاستئناف على حكم ضده

رفض منفذ الهجوم على مسجد في النرويج العام الماضي استئناف الحكم الذي أصدره القضاء النرويجي بإدانته.

وقالت المحامية أوني فريس في تصريحات لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" الخميس إن موكلها لا يتطلع إلى الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في دائرتي أيكر وبيروم ببلجيكا رغم انقضاء مهلة الطعن اليوم، وبالتالي صار الحكم بحق الشاب البالغ من العمر 22 عاما نهائيا.

وقضت المحكمة قبل أسبوعين بالسجن لمدة 21 عاما بحق المتهم، بحث لا تقل فترة تنفيذ الحكم عن أربعة عشر عاما.

كان الشاب النرويجي حاول في العاشر من أغسطس 2019، استهداف مسجد في مدينة بيروم عشية عيد الأضحى، وهو يحمل عدة أسلحة نارية إلا أن رواد المسجد تمكنوا من السيطرة عليه وألقوا القبض عليه دون إصابة أحد منهم بإصابات خطرة.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على جثة أخته التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما داخل شقته، وتبين أنه قتلها بأربع طلقات من بندقية صيد.

واعترف الجاني بجريمته، ولكن لم يعترف بأنه يستحق العقاب.