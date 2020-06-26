أكد كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز، اليوم الجمعة، أنه سيجدد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، حتى ديسمبر المقبل على الأقل، مشيرا إلى أنه سيتبرع بجزء من راتبه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون تبعات جائحة كورونا.

وقال تيفيز في تصريحات أوردتها إذاعة "لا ريد": "سأتبرع بما أتقاضاه من الراتب المقبل للناس الذين يحتاجون لعلاج، الأحياء الشعبية. لا أريد نقودا، أود أن تذهب إلى مكان ما. سأهبها لمؤسسة غير هادفة للربح".

وأضاف اللاعب صاحب الـ36 عاما: "قررت وأسرتي التبرع بكامل عقدي مع البوكا وبعدها سأدرس وضعي، كيف تسير الأمور ويبدو الأمر جيدا بالنسبة لبوكا ولي في محاولة التخفيف عن الناس في هذه الأوقات التي نمر بها. لدي رغبة في المواصلة، أتمنى الحصول على فرصة أخرى لخوض بطولة كأس ليبرتادوريس".