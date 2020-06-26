فيروس كورونا يغلق أبواب وزارة داخلية كولومبيا

أفادت وسائل إعلام كولومبية، الخميس، بإغلاق أبواب وزارة الداخلية بعد أن ثبتت إصابة وكيل الوزارة دانيال بالاسيوس بكوفيد-19.

وقال بالاسيوس عبر موقع تويتر إنه عزل نفسه بعد إصابته بالفيروس على ما يبدو خلال رحلة إلى بارانكيا شمالي البلاد، التي سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتردد أنه شارك في اجتماع هناك دون استخدام قناع للوجه.

التقى بالاسيوس بعد ذلك ببعض الوزراء ورئيس الشرطة في بوجوتا، مما أثار القلق من أنه قد يكون نشر الفيروس.

وذكرت إذاعة كاراكول أن مسؤولي وزارة الداخلية سيعملون الآن من المنزل.

وسجلت وزارة الصحة حتى أمس الأربعاء 77113 إصابة بفيروس كورونا و2491 حالة وفاة.