 فيروس كورونا يغلق أبواب وزارة داخلية كولومبيا - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2020 1:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فيروس كورونا يغلق أبواب وزارة داخلية كولومبيا

وزارة داخلية كولومبيا
وزارة داخلية كولومبيا
بوجوتا - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 12:14 ص

أفادت وسائل إعلام كولومبية، الخميس، بإغلاق أبواب وزارة الداخلية بعد أن ثبتت إصابة وكيل الوزارة دانيال بالاسيوس بكوفيد-19.

وقال بالاسيوس عبر موقع تويتر إنه عزل نفسه بعد إصابته بالفيروس على ما يبدو خلال رحلة إلى بارانكيا شمالي البلاد، التي سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتردد أنه شارك في اجتماع هناك دون استخدام قناع للوجه.

التقى بالاسيوس بعد ذلك ببعض الوزراء ورئيس الشرطة في بوجوتا، مما أثار القلق من أنه قد يكون نشر الفيروس.

وذكرت إذاعة كاراكول أن مسؤولي وزارة الداخلية سيعملون الآن من المنزل.

وسجلت وزارة الصحة حتى أمس الأربعاء 77113 إصابة بفيروس كورونا و2491 حالة وفاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك