إدانة الروسي سيريبرينيكوف تثير احتجاجات أمام السفارة الروسية في برلين

شارك حوالي 120 شخصا من قطاع التمثيل والمسرح في ألمانيا في احتجاج أمام السفارة الروسية في برلين عقب إدانة محكمة روسية للمخرج السينمائي والمسرحي الروسي الشهير، كيريل سيريبرينيكوف، بتهمة الاختلاس.



وقالت المؤلفة المسرحية الألمانية، بريجيت لينجرز، إن المتظاهرين حاولوا تسليم مسؤولي السفارة قائمة تحمل 56 ألف توقيع ضد الحكم، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك.



وكان الممثل الألماني الشهير لارس أيدينجر ضمن المتظاهرين، إلى جانب محترفين في التمثيل المسرحي، مثل أولريش كون وتوماس أوسترماير ويوزي فيلر، ويدعم جميعهم سيريبرينيكوف، الذي قدم العديد من العروض في ألمانيا.



وقالت لينجرز عن حالة زملائها الروس: "جميعهم خائفون".



وأُدين سيريبرينيكوف - 50 عاما، والذي كان وضع قيد الاحتجاز في البداية قبل ثلاث سنوات، اليوم بتهمة المشاركة في اختلاس ما يعادل حوالي 2 مليون دولار من تمويل الدولة لقطاع الفنون. ورفض سيريبرينيكوف التهم المنسوبة إليه ودفع ببراءته منها.



وربط مراقبون بين القضية وبين انتقاد المخرج للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والتي تحظى بعلاقات وثيقة مع المستويات العليا في الحكومة الروسية. ودعمت وزارة الثقافة الروسية المحاكمة.



وبينما كان سيريبرينيكوف قيد الإقامة الجبرية في العام الماضي، نال واحدة من أعلى جوائز السينما الروسية، وهى جائزة نيكا، عن فيلمه "ليتو" (الصيف)، والذي يتناول حياة نجم الروك السوفيتي الشهير فيكتور تسوي. وتم منحه الجائزة غيابيا.