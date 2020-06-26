الاتحاد الدولي للتنس يؤجل بطولتي كأس ديفيز وكأس الاتحاد

أعلن الاتحاد الدولي للتنس اليوم الجمعة عدم إقامة نهائيات بطولة كأس ديفيز لفرق الرجال وبطولة كأس الاتحاد لفرق السيدات هذا العام.

وسيتم تأجيل البطولتين لمدة عام من موعدهما الأصلي، نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا. وستقام بطولة كأس الاتحاد في بوداسبت كما هو مقرر، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل المقبل، وستحتفظ مدريد بكأس ديفيز في 22 نوفمبر 2021 وتستمر لمدة أسبوع.

وستحتفظ الفرق التي تأهلت للنهائيات هذا العام بأمكانها في البطولة التي يعاد تنظيمها.

وقال ديفيد هاجيرتي، رئيس الاتحاد الدولي للتنس، إن قرار عدم إقامة البطولتين هذا العام كان صعبا، ولكنه الطريق الأفضل من أجل حماية صحة وسلامة المشاركين في الحدثين.

ويتواصل تعليق جولتي الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات حتى أغسطس المقبل، ولكن هناك نية لإقامة بطولتي الجائزة الكبرى (جراند سلام) في فرنسا وأمريكا.

وانتهت جولة أدريا التي نظمها الصربي نوفاك ديوكوفيتش على نحو هزلي الأسبوع الماضي حيث أصيب العديد من اللاعبين والمدربين، وبينهم ديوكوفيتش نفسه، بفيروس كورونا.