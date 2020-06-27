الشرطة البنغالية تقتل 4 من الروهينجا للاشتباه في كونهم مجرمين

قالت الشرطة في بنجلاديش إن أربعة رجال من الروهينجا يشتبه في أنهم مجرمون متشددون قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقرب من مخيم للاجئين في جنوب شرقي البلاد اليوم الجمعة.



وقال الضابط إقبال حسين إن تبادلا لإطلاق النار وقع في فترة الظهيرة تقريبا، عندما داهمت وحدات من الشرطة بناء على بلاغ، وكراً على سفح التل للمشتبه بهم في منطقة هوايكيونج بمقاطعة كوكس بازار التي تقع على مسافة نحو 350 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة دكا.



وقال حسين إن أفراد العصابة، الذين شعروا بوجود رجال إنفاذ القانون، أطلقوا النار من بنادقهم، ما دفع الشرطة إلى الرد عليهم بالذخيرة الحية، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم في مكان الحادث.



وأضاف أن تبادل إطلاق النار استمر أكثر من ساعة.



وقال رئيس شرطة المنطقة مسعود حسين إن القتلى ينتمون إلى طائفة الروهينجا المسلمة التي تعيش في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية.