تقرير: انخفاض تلوث الهواء غير كاف لتقليل المخاطر الصحية في الاتحاد الأوروبي

ذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير، اليوم الجمعة، أن أغلب دول الاتحاد الأوروبي ليست في طريقها لتحقيق الهدف المنشود في خفض تلوث الهواء بحلول عام 2030.

ويهدف إطار عمل برنامج الهواء النظيف للاتحاد الأوروبي إلى خفض التداعيات الصحية لتلوث الهواءبواقع النصف بحلول 2030 مقارنة بعام 2005.

وأوضحت المفوضية في تقريرها الذي نشر اليوم الجمعة، أن الانبعاثات لم تنخفض بشكل كاف، ودعت الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها في هذا الإطار.

وبحسب التقرير، من المهم العمل على إحداث تحسينات في قطاع الزراعة، حيث إنه، على سبيل المثال، تراجعت الانبعاثات الكلية لغاز الميثان في الاتحاد الأوروبي بواقع 17 في المئة في الفترة من عام 2005 وحتى 2017، ولكنها لم تنخفض إلا بواقع 6ر1 بالمئة في قطاع الزراعة.