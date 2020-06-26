طبيب معافى من كورونا: وظيفتنا مساعدة الناس في كل الظروف

قال الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ العيون بكلية طب قصر العيني المعافى من كورونا، إن إصابته بفيروس كورونا المستجد كانت «دور قاسي»، مردفًا أنه أصيب بالفيروس أثناء أداء عمله رغم التزامه بالإجراءات الاحترازية بكل دقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، أن القطاع الطبي وظيفته مساعدة الناس في كل الظروف، مشيرًا إلى صعوبة حالات مرضى العيون التي تتردد على قصر العيني.

وأشار إلى أنه أصيب بالفيروس قبل عيد الفطر بعدة أيام، بظهور أعراض بسيطة، مضيفًا أنه التزم بالإجراءات الوقائية وأجرى التحاليل إلى أن ساءت حالته أول أيام العيد، ما دفعه إلى الذهاب لمستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي.

وذكر أنه دخل العناية المركزة فور دخوله مستشفى العزل، وظل فيها حوالي 16 يومًا، متوجهًا بالشكر لوزيرة الصحة وووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمساعدتهما له في تلقي العلاج.

وأوضح أنه عولج بالبلازما إلى أن بدأ في التحسن تدريجيًا حتى تعافى تمامًا، منوهًا بأنه تبرع ببلازما دمه لبنك الدم في قصر العيني.