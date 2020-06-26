رئيسة البنك المركزي الأوروبي: وضع منطقة اليورو سيكون مختلفا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن منطقة اليورو لن تعود إلى الوضع الذي كان سائدا من قبل، مشيرة إلى أن الوضع سيكون مختلفا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها في حلقة نقاش عبر الإنترنت اليوم الجمعة إن التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو سيكون غير مكتمل، وربما يشهد تحولا.

وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي قائلة إن قطاعي الطيران والضيافة، وصناعات الترفيه ستحقق تعافيا بشكل مختلف، ومن المحتمل أن يتضرر بعضها بشكل لا يمكن إصلاحه، ولكنه سيشهد تحولا أيضا، لأنه ستنشأ صناعات عن تلك التغييرات.