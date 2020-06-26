إجراء مسحات للطاقم الطبي والإداري بمستشفيات جامعة قناة السويس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، سلامة الطاقم الطبي بالمستشفي الجامعي من أطباء وهيئة تمريض وإداريين ويؤدون عملهم بكل جهودهم لمواجهة جائحة كورونا في ظل اجراءات وقائية مشددة.

وقدمت هجرس الشكر والتقدير للفريق الطبي بجامعة القناة مقدرة الدور الكبير الذي يؤدونه في مواجهة حربهم مع فيروس كورونا.

وأضافت أن الجامعة حريصة علي حياة كل فرد بجيشها الأبيض وكل من يعمل في هذه المواجهة مع الفيروس، كما طالبت رئيس الجامعة إعانة الطاقم الطبي ودعمه في ممارسة عمله وعدم إثارة الشائعات والأقاويل.

وأوضحت هجرس أن مستشفيات جامعة قناة السويس تضم نحو ٣٨٠٠ فرد من الأطقم الطبية والإدارية وتقدم الخدمة الطبية لأكثر من 5 محافظات ووفرت إدارة المستشفى الإجراءات الوقائية للحماية الشخصية للأطقم الطبية وإجراء اختبار لفيروس الكورونا لجميع الأطقم الطبية العاملة في مبني الفرز- مستشفي العزل- قسم الطواري والعناية ثم مسحة PCR، ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأطقم الطبية والإدارية وبدون وجود أي أعراض أو شكوي مرضية منهم.

من جهته أعلن عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إصابة طبيب بالطوارئ و٩ من التمريض وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة سواء بالعزل المنزلي أو العلاج داخل مستشفى عزل جامعة قناة السويس.

وأضاف أن إدارة المستشفى الجامعي حريصة على سلامة وصحة الجميع والمصداقية في عرض الحقيقة.