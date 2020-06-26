اتهام 7 جنود في كولومبيا بالاعتداء الجنسي على فتاة من السكان الأصليين وسط غضب عارم

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ذكرت تقارير إعلامية محلية أن محكمة كولومبية وجهت يوم الخميس اتهامات لسبعة جنود بالاعتداء الجنسي على فتاة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 14 عاما.

ومثل السبعة اليوم أمام محكمة في مدينة بيريرا، عاصمة مقاطعة ريسارالادا بغرب البلاد، حيث تردد أن حادث الاعتداء وقع ببلدة بويبلو ريكو في المقاطعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

واعترف الجنود السبعة بمسؤوليتهم عن الجريمة ، في إقرار مبدئي. وأمر القاضي بنقلهم إلى السجن.

ويشتبه في أن جنديا ثامنا حاول تقديم رشوة لأسرة الضحية المزعومة حتى تتكتم أمر الجريمة، وذلك بحسب ما أوردته إذاعة كاراكول.

وتردد أن الجنود السبعة الذين يؤدون الخدمة العسكرية التقوا الفتاة وكانت بمفردها وتمكنا من اصطحابها إلى موقع ناء.

وذكرت تقارير محلية أن عمر الفتاة 14 عاما، وقال البعض إنها تبلغ من العمر 12 أو 13 عاما.

وقال ممثل الإدعاء فرنسيسكو باربوسا إن ستة جنود واجهوا تهمة انتهاك عرض الفتاة، بينما واجه الجندى السابع تهمة التواطؤ.

وأثارت القضية غضبا عارما في أنحاء كولومبيا، ووصف رئيس البلاد إيفان دوكي المتهمين بأنهم "لصوص وأوغاد... لطخوا شرف" القوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو إن أولئك الذين ارتكبوا "الجريمة المثيرة للاشمئزاز" اعترفوا وتم عزلهم من الجيش الذي "لا يتسامح إطلاقا" مع العنف الجنسي.

وذكر الرئيس دوكي إن المتهمين قد يصبحون أول من يحكم بحقه بالسجن مدى الحياة بمقتضى قانون جديد وافق عليه الكونجرس الكولومبي مؤخرا.

ويرى معارضون للقانون أنه إجراء شعبوي من شأنه أن يشجع المعتدين على قتل ضحاياهم حتى يتجنبوا العقاب الشديد.

وتقول لينا ماريا اربلايز، مديرة المعهد الكولومبي لرفاهية الأسرة، إن حوالي 98 في المئة من جرائم الاعتداء الجنسي العنيف بحق الأطفال تمر دون عقاب في كولومبيا.