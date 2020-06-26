رئيسة المفوضية الأوروبية: الدول الأوروبية يجب أن تؤيد خطة التحفيز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين في مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر"، اليوم الجمعة في تصريحات، تم ترجمتها للغة الفرنسية "من المهم للغاية، ويجب أن أضغط على ذلك، أن تؤيد جميع الدول خطة التحفيز"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت "أنها خطوة كبيرة إلى الأمام".

وتابعت "هناك اتفاق على الهيكل، مازال هناك الكثير من المناقشات حول المبلغ وكيفية استثماره".

وقالت دير لاين "يتصاعد الضغط بالنسبة للوقت، هناك حاجة لاتفاق قبل عطلات الصيف".

وأضافت "يجب أن تظهر أوروبا قوتها".

وقالت "يرتبط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فترة طويلة بصداقة ويشتركان في قيم مشتركة".