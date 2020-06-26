لأول مرة في عهد الرئيس الموريتاني الحالي: إقالة مسؤولة حكومية من منصبها

أقال مجلس الوزراء الموريتاني، الخميس، المديرة العامة لشركة الغاز الحكومية بسبب انتقادها لرئيس الوزراء ومؤهلاته.

وأفاد بيان صدر عن مجلس الوزراء مساء الخميس أنه "تم تجريد السيدة فاطمة بنت دحي المديرة العامة لشركة الغاز الموريتانية من وظيفتها".

ولم يوضح البيان سبب إقالة المسؤولة الحكومية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الإقالة تمت بسبب تسريب تسجيل صوتي للمديرة العامة لشركة الغاز أرسلته منذ يومين على تطبيق "واتساب" تصف فيه رئيس الوزراء الموريتاني بأنه يفتقد لـ "الكاريزما" وبأنه "لا يملك سلطة اتخاذ القرار".

ووصفت رئيس الوزراء بأنه "ليس جديرا بالثقة ".

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إقالة مسؤول موريتاني في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.