مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تدعو لموقف حازم تجاه الاعتداءات التركية على البلاد

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، استمرار القصف الجوي التركي والعمليات العسكرية المتواصلة على الأراضي العراقية، داعية الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم اتجاهها.

وأكدت المفوضية في بيان لها، اليوم، رفضها الشديد لذلك، دون أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الحكومة الإتحادية في تحديد نوع الأهداف والأسباب الموجبة لذلك، وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وحقوق الإنسان فيه وإرهاب وترويع للمدنيين العزل.

وشددت على أن" مثل هذا الإعتداءات المتواصلة ، تخالف بمضمونها ماورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي حرم بأي شكل من الأشكال أن يكون المدنيون طرفا في أي نزاع أو عمليات عسكرية نتيجتها الحرمان التعسفي لحقهم في الحياة الكريمة" .

وجددت المفوضية دعوتها إلى الحكومة العراقية إلى الطلب من الجانب التركي بالتوقف عن مثل هذه الإعتداءات المتكررة وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي للحد من هذه التصرفات غير المبررة، واستخدام صلاحيتها الدستورية بمنع أي من الأطراف ضمن حدودها ، بتوفير الدعم العسكري أو إيواء أي فصيل أجنبي مسلح يتخذ من العراق منطلقا لأعماله العسكرية والاستخبارية تجاه دول الجوار".

وكانت الرئاسة العراقية استنكرت اليوم الجمعة الخروقات التركية، مؤكدة ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة ووجوب احترام السيادة العراقية.