الحكومة الألمانية تدعو إلى التضامن مع بؤر كورونا المحلية

دعت الحكومة الألمانية، إلى التضامن مع بؤر تفشي فيروس كورونا، التي ظهرت في بعض المناطق بالبلاد مثل جوترسلوه وفارندورف.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة: "كل منطقة معرضة لأن تصبح فجأة بؤرة تفش".

وذكر زايبرت أن هذا ينبغي أن يكون واضحا للأشخاص الذين يعتقدون الآن أنه ينبغي لهم الإشارة بأصابعهم إلى من يعيشون في المناطق المصابة، وقال: "يجب على كل فرد أن يدرك أنه قد يجد نفسه مقيما بجوار إحدى بؤر الفيروس، وبالتالي سيصبح في موضع إساءة".

وأدان زايبرت تعرض مواطنين من منطقتي جوترسلوه وفارندورف للإهانة أحيانا وخدش سياراتهم، مؤكدا أن هذا تصرف "غير مقبول على الإطلاق وبغيض"، وقال: "علينا أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام وتعاطف، خاصة في المواقف الصعبة"، معربا عن شكر المستشارة أنجيلا ميركل لكافة المواطنين في المنطقتين، حيث تحملوا القيود بصبر وامتثلوا لها بفطنة.

وقال: "إنهم جميعا يفعلون بذلك شيئا لصالح المجتمع"، مضيفا أن ميركل تدرك مدى صعوبة الوضع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.

وأكد زايبرت أن ما حدث في مصنع "تونيس" لإنتاج اللحوم كان "تفشيا هائلا" للفيروس بين العاملين، وأوضح أن الهدف ينبغي أن يكون منع خطر الإصابة المرتفعة في المنطقة والحد من انتشار الوباء حول الشركة، وقال: "نأمل في النجاح في ذلك. يتعين أخذ الأمر على محمل الجد".