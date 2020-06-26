حزب العمال المعارض ببريطانيا يشهد انقسامات مجددا بعد فصل عضوة معادية للسامية

أجرى زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر محادثات مع أعضاء يساريين رئيسيين في حزبه اليوم الجمعة، بعد أن فصل المتحدثة باسمه في شؤون التعليم بسبب معاداتها للسامية، ما يعيد مجددا انقسامات دمرت بشدة المعارضة الرئيسية في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ستارمر التقى بأعضاء من مجموعة الحملة الاشتراكية لنواب حزب العمال، والتي تضم زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين ودايان أبوت وجون ماكونيل، عقب فصل ريبيكا لونج بيلي أمس الخميس لإشادتها بمقال يربط بين عنف الشرطة الأمريكية بعمليات التدريب من جانب خدمات أمن إسرائيلية.



وقالت المجموعة في بيان نشر على تويتر عقب المباحثات إن "مجموعة الحملة الاشتراكية للنواب قد أوضحت أن ريبيكا لونج بيلي ما كان يجب أن يتم فصلها ويجب إعادة عضويتها". وقالت إنه "من الواضح أن خلافات كبيرة لا تزال موجودة بشأن هذه النقطة".



وذكرت بلومبرج أن مكتب ستارمر رفض التعليق بدعوى أن الاجتماع كان خاصا.