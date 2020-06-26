مساهمو لوفتهانزا الألمانية للطيران يوافقون على حزمة مساعدات حكومية

من المنتظر أن تحصل الحكومة الألمانية على حصة نسبتها 20 بالمئة في شركة لوفتهانزا، أكبر شركة طيران بالبلاد، ما يمهد الطريق أمام تقديم مساعدات حكومية بقيمة 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) للشركة التي تتعرض لأزمة مالية.

ووافق مساهمو الشركة الخميس على هذه الخطوة، بعد يوم من المشاورات، التي طلب فيها المسؤولون التنفيذيون بالشركة الحصول على مساعدة لضمان استمرار لوفتهانزا، بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في وقف نشاطها.

وتعد الحصة التي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون يورو، جزءا بسيطا من إجمالي الحزمة. ومع ذلك، أثارت غضب مساهمين، ستنخفض حصصهم نتيجة التدخل الحكومي.

كما أثارت غضب منافسين يرون أنه يتم إنقاذ شركة وطنية كبيرة، رغم أن قواعد الاتحاد الأوروبي تمنع ذلك.

وقال مايكل أوليري، المدير التنفيذي لشركة ريان أير الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة في بيان قبل إعلان القرار: "هذه حالة مثيرة لدولة غنية عضو بالاتحاد الأوروبي تتجاهل معاهدات الاتحاد لصالح صناعتها الوطنية وعلى حساب دول أفقر".