نايكي تتكبد خسائر فصلية كبيرة وسط جائحة كورونا

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سجلت شركة "نايكي"، أكبر منتج للسلع الرياضية في العالم، خسائر فصلية كبيرة وسط إغلاق المتاجر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة عن تسجيل خسائر صافية بقيمة 790 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 989 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، خلال الربع المنتهي في31 مايو، حسبما أعلنت الشركة يوم الخميس.

وسجلت الشركة تراجعا بنسبة 38% في إيراداتها إلى 3ر6 مليار دولار، بسبب إغلاق المتاجر على نحو واسع النطاق وسط جائحة كورونا.

وزادت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 75% لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض الشلل الذي ضرب تجارة التجزئة.

ومع ذلك، قالت الشركة إن آثار الجائحة تراجعت بالفعل إلى حد كبير. وأعيد فتح حوالي 90% من متاجر نايكي حول العالم.