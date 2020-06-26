فرنسا تضبط عصابة لبيع الذهب على الحدود مع ألمانيا

قالت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة إنها ضبطت عملية ضخمة شملت وفقا لتقارير جمع ذهب مسروق وبيعه عبر الحدود مع ألمانيا.



وصادرت الشرطة 29 كيلوجراما من الذهب تعادل قيمتها حوالي 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار) في سلسلة من عمليات بحث في ثلاث مناطق في مايو ويونيو، حسبما قال مدعون بمدينة نانسي شرقي البلاد.



وتم وضع 13 مشتبها بهم قيد تحقيق رسمي، بتهم تشمل التآمر الجنائي، وتلقي بضائع مسروقة كجزء من عصابة.



وإلى جانب الذهب، تم أيضا ضبط 101 كيلوجراما من مسحوق الفضة و12 مركبة سيارة و30 ساعة يد فاخرة.



وقال المدعون إن العصابة المزعومة ربما تكون تتاجر في ذهب بعشرات الملايين من اليورو.