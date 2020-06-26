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ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة مانيسا التركية ببحر إيجه، اليوم الجمعة، بدون وجود تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.

وبحسب تقرير لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الساعة 1021 صباحا، وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات في مقاطعة جولمارمارا بمانيسا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن قوة الزلزال بلغت 5ر5 درجة على مقياس ريختر.

وشعر السكان في مدينتي إزمير وبالق أسير القريبتين بالزلزال ،كما شعر بالزلزال سكان إسطنبول التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى الشمال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وقال حاكم مانيسا، يسار كارادينيز لقناة" خبرترك: "الحمدلله لم نتلق تقارير عن وجود أضرار أو إصابات عند مركز الزلزال أو في القرى القريبة".

وعرضت قناة "خبر ترك" لقطات لأشخاص يركضون في فزع من مطعم محلي. ومازالت الفرق تتفقد المنطقة لمعرفة حجم الأضرار، حسبما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو عبر تويتر.

وتقع مانيسا فوق صدع نشط في باطن الأرض، بحسب هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.