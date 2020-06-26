عقيلة صالح: سنكون في حالة دفاع شرعي إذا وصلت القوى الاستعمارية إلى سرت

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن ليبيا ستكون في حالة دفاع شرعي عن أمنها القومي إذا تهورت القوى الاستعمارية وتعدت الخط الأحمر بالوصول إلى سرت.

وعن قرارات وقف وصول السلاح إلى ليبيا أضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن القرارات يتم تنفيذها على الجيش الوطني الليبي، وتصل الأسلحة جهارًا إلى الطرف الآخر، متابعًا: «لم يقل أحد هذا الأمر مخل ولم يتم اتخاذ أي إجراءات».

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يستطيع منع تصدير السلاح إلى ليبيا إذا كان هناك اتفاقًا ونية مخلصة جادة لذلك، منوهًا أن المجتمع الدولي لم يكن بينه اتفاق بالنسبة لمنع تصدير السلاح لقصد أو لخلافات بين الدول.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمة ألقاها السبت الماضي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أن مدينتي سرت والجفرة تمثلان خط أحمر بالنسبة لمصر.