على خطى مقولة «حارب عدوك بالسلاح الذى يخشاه». وبهدف التشجيع على اقتناء الكتاب الأصلى بديلًا عن الآخر المزور، جاءت فكرة مبادرة «الأصلى هيفرش فى الشارع»، التى أطلقها الناشر خالد ناصف، رئيس مجلس إدارة دار الوطن للنشر، أملًا من ورائها فى أن تصبح فرشات الكتب الأصلية بديلًا عن غيرها من المزورة.

وعن المبادرة يقول صاحبها خالد ناصف، لـ«الشروق»، الهدف الرئيسى من ورائها هو مواجهة مافيا أصحاب فرشات الكتب المزورة، التى أصبحت تملأ أرصفة ميادين وأحياء مصر، وعرضت وتعرض أصحاب دور النشر منذ سنوات لسلسة متتالية من الخسائر المادية التى أدت إلى إغلاق بعض الناشرين لأنشطتهم.

وتابع «ناصف»: «تزوير الكتب استشرى فى السنوات الأخيرة، حتى أن بعض أصحاب المطابع أصبحوا هم أنفسهم تجار للكتاب المزور، وذلك بسبب «حلاوة المكسب وسهولته»، فعلى أرض الواقع هم لا يتكلفون سوى ثمن الورق ولا حاجة لهم لدفع حقوق المؤلف ولا تصميم أغلفة أو غيره من التكاليف التى يتكبدها الناشر الأصلى لخروج إصداراته إلى النور، فقط مجرد اختيار الكتب الجديدة والأكثر مبيعًا ثم طباعتها لحسابهم الشخصى، وبيعها إلى أصحاب فرشات الكتب المزورة.

وأشاد صاحب المبادرة بالدعم والمساندة التى تلقاها من أصحاب كبرى دور النشر المصرية ومنها «دار الشروق والدار المصرية اللبنانية، ودار الكرمة ودار نهضة مصر، منذ أعلن عن فكرة المبادرة، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب دور النشر هم من بادروا بالتواصل معه لإمداده بما يحتاجه من الكتب. معربًا عن سعادته بالدعم الذى تلقاه كذلك من الكُتّاب والقراء على صفحات التواصل الاجتماعى.

وعن احتمالية تعرض مشروعه لمضايقات أو أى اعتداء من قبل بائعى الكتب المزيفة، قال خالد ناصف: «لم أتعرض لتلك المضايقات حتى الآن، وفى النهاية أنا لم أخشى من شىء لهم طريقهم ولى طريقى». لافتًا إلى أنه يعمل فى مجال الكتاب منذ خمسة عشر عاما، مما جعله يكتسب من الخبرة والعلاقات ما يؤهله لمواجهة المتاعب التى قد تصادفه.

وأكد ناصف أنه ينوى تعميم فكرته على جميع محافظات مصر العربية، وأنه بدأ وبالتزامن مع افتتاح أول مقر لمشروعه فى التعاقد لافتتاح فرعين آخرين بمحافظتى الإسكندرية وبورسعيد، يتبعها باقى محافظات مصر، على أن تحظى العاصمة بعدد من المقرات لمشروعه.

وأضاف أنه يعتمد فى نجاح مشروعه على توفير أكبر عدد من الإصدرات، وتقليل هامش الربح، حتى يستطيع البيع بأسعار مناسبة يستطيع بها مواجهة أصحاب فرشات الكتب المزورة، وبناء قاعدة من القراء تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أنه اضطر فى بعض الأحيان إلى بيع الكتب بدون هامش أو بسعر أقرب إلى التكلفة.

وقد لاقت المبادرة التشجيع والمساندة من قبل عدد من الكُتاب والروائيين، فى مقدمتهم الكاتب والروائى عمر طاهر، الذى قام بنشر المبادرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» معلقًا عليها: «الأصلى هيفرش فى الشارع.. فى شارع 26 يوليو أمام حديقه الأزبكية ومترو العتبة بجوار تاى هاوس، بخصم ينافس المزور، أو كما قال العندليب: شوف بقينا فين شوف.. شوف بقينا فين يا أصلى، كل الدعم للأستاذ خالد ناصف».