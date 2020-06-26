أثارت صورة بالأبيض والأسود للعبة كرنفالية عنصرية كانت منتشرة في أمريكا منذ فترة طويلة، غضبا صارخًا في عام 2020.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا صورة قديمة، لإحدى الألعاب الكرنفالية العنصرية ضد الأمريكان السمر، التي انتشرت في ملاهي أمريكا منذ أربعينيات القرن الماضي، وحتى منتصف القرن العشرين.

وبحسب موقع "يو إس توداي"، الأمريكي، فإن الصورة المنتشرة صحيحة وليست مزيفة، حيث أظهرت مجموعة من الفتيان البيض التابعين لمعسكر جمعية الشبان المسيحيين العالمية، وهم يقذفون أشياء على هدف بشري غامض ومظلل، وتمت مشاركتها في إحدى المنشورات على فيسبوك، أكثر من 10000 مرة، منذ 12 يونيو الجاري.

وتضمن المنشور تعليقا على الصورة يقول: "هذه الصورة حقيقية وتظهر مجموعة من جمعية الشبان المسيحيين لعام 1942 لمعسكر مينيكاني وهو معسكر صيفي للأطفال في ولاية ويسكونسن بينما كانوا يصوبون على هدف بشري لأصحاب البشرة السمراء من المواطنين الأمريكان".

وتتضمن التعليقات التي زاد عددها على 2000، الكثير من تعبيرات الصدمة والاشمئزاز، حتى أن البعض شكك في صحتها، لكنها للأسف حقيقية.

ونشرت الصورة، عام 1942، في كتيب لجمعية الشبان المسيحيين، المؤسسة العالمية التي تضم أكثر من 45 مليون عضو وتنتشر في 125 بلدا، حيث مثلت اللعبة العنصرية آنذاك، مكان جاذب مشهور للأطفال في أرض المعارض والكرنفالات بالولاية.

حملت اللعبة اسم "African Dodger"، أو "The Black Dodger"، ويحصل فيها المشاركون على ثلاث رميات بالكرة أو البيضة لمحاولة ضرب الهدف، الذي يكون عبارة عن صورة أو نموذج لرجل أسود، لكن في كثير من الأحيان كان شخصًا حقيقيًا تم تعيينه ليلعب الدور!

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في أمريكا احتجاجات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين ضد العنصرية بحق السمر، على إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خنقا على يد أحد ضباط الشرطة.

نشرت الصورة في كتيب مكون من أربع صفحات، معروض في متحف جيم كرو للتذكارات العنصرية في ولاية ميشيجان الأمريكية، وتم تضمينه في كتاب صدر عام 2019، يتحدث عن حياة السمر، باسم "Stony the Road"، بواسطة الكاتب هنري لويس جيتس، حيث ظهرت اللعبة في الصفحة الأخيرة من الكتيب إلى جانب صور الأولاد البيض الذين يلعبون بالألعاب.

من جانبها وصفت كاري وول، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الشبان المسسحيين، اللعبة قائلة: "هذه جزء من تاريخنا الذي لا نفخر به هذه اللعبة القاسية ترعبنا وتقرفنا فنحن كمنظمة ملتزمون بالتنوع والشمول والإنصاف للجميع ولا يمكننا الاختباء من ماضينا لكننا نتعهد بأن نكون أفضل".