المالكي يدعو إلى ضبط النفس وعدم الاعتداء على الحشد الشعبي العراقي

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، اليوم الجمعة، إلى عدم الإعتداء على الحشد الشعبي أو الانتقاص منه وعلى الجميع ضبط النفس.

وقال المالكي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن «الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة وعلينا احترامه وحفظ هيبته ولا يجوز الإعتداء عليه أو الإنتقاص منه والدولة دولتنا وقوات مكافحة الإرهاب أبناؤنا الذين نعتز بجهادهم وبسالتهم ولا يجوز الانتقاص منه ومن كل قوة وطنية للدولة".

وأوضح "ندعو الجميع إلى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول بعيدا عن الأحقاد والتدخلات الخارجية".

وكانت قوات خاصة عراقية، قامت بعملية أمنية جنوبي مدينة بغداد فجر اليوم لاعتقال نحو 50 من عناصر حزب الله العراقي أحد الفصائل الشيعية المسلحة الممثلة في هيئة الحشد الشعبي والإستيلاء على منصة صواريخ كاتيوشا تستخدم لقصف مباني ومواقع حكومية ومطار بغداد الدولي.