الكرملين: بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا بشكل عاجل

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي، اليوم الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.



وأفاد الكرملين، في بيان أصدره عقب الاجتماع، نقلًا عن فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، بأن بوتين وماكرون «أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا».



وأضاف الكرملين أن الجانبين «أكدا الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين يوم 19 يناير 2020 والقرار رقم 2510 الذي أكدها وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».



كما أكد الرئيسان الروسي والفرنسي أهمية «توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية».