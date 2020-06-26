تقرير: زيادة 47% في الانهيارات الأرضية باليابان

أظهر تقرير حكومي في اليابان، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت متوسط 1476 انهيارا أرضيا سنويا على مدار عقد من الزمان حتى عام 2019، بزيادة 47 في المئة مقارنة بالعقد السابق عليه، بسبب الزيادة في هطول الأمطار على البلاد.

ووصل متوسط عدد الانهيارات الأرضية السنوية في اليابان إلى 006ر1 في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2009، وفقا للتقرير الذي أصدرته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

وبحسب التقرير، زاد عدد سقوط الأمطار الغزيرة بنسبة 40 في المئة خلال العقد المنتهي في عام 2019، مقارنة بالفترة من عام 1976 وحتى عام 1985.

وذكر التقرير أيضا أن عدد الانهيارات الأرضية التي ضربت اليابان في عام 2018 وصل إلى مستوى قياسي، بواقع 3459 انهيارا، بينها تلك التي سببتها أمطار غزيرة في غرب البلاد، وأيضا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وفي يوليو من عام 2018، أسفرت الأمطار الغزيرة التي سقطت على غرب اليابان عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أودى بحياة أكثر من 220 شخصا، وهذا أكبر عدد من ضحايا الحوادث المرتبطة بالأحوال الجوية خلال ثلاثة عقود.

وفي شهر سبتمبر من نفس العام، ضرب زلزال بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو، مما أسفر عن انهيارات أرضية خلفت أكثر من 40 قتيلا.