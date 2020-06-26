خبراء أمميون يطالبون باتخاذ إجراءات دولية لحماية الحقوق في الصين

طالبت مجموعة كبيرة من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بضرورة اتخاذ إجراءات دولية حاسمة للحد من القمع في الصين.



وطالب الخبراء الخمسين بأن يركز العالم اهتمامه على جهود بكين لإحكام السيطرة على هونج كونج، وعلى معاملتها لأقليات الإيغور والتبت، وعلى اضطهادها للمعارضين.



وقال الخبراء إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يمكنه اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك بدء تحقيق رسمي في الصين، وتخصيص جلسة خاصة لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.



وأعرب مراقبو حقوق الإنسان عن قلقهم الشديد إزاء مشروع قانون الأمن القومي الجديد المزمع لهونج كونج، الذي من المتوقع أن يناقشه النواب الصينيون في جلسة تبدأ يوم الأحد المقبل.