قال أحمد الشناوي، أحد المتعافين من كورونا وأول متبرع بالبلازما في الشرقية، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته لكنهما لم يعرفا إلا بعد أن ساءت حالتهما.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الخميس، أن زوجته نُقلت إلى مستشفى الصدر بسبب إصابتها بغيبوبة سكر، بعد تأكدها من إصابتها بكورونا.

وأوضح أن زوجته لم تكن مصابة بالسكر قبل إصابتها بكورونا، مضيفًا أنه اكتشف إصابته بكورونا بعد إجرائه التحاليل، وعُزل في نفس المستشفى المعزول به زوجته.

وذكر أن زوجته توفيت بعد مكوثها في المستشفى لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أن حالة زوجها كانت سيئة، لكنه لم تظهر عليه أي أعراض سوى «تكسير الجسم».

وعن تبرعه ببلازما دمه بعد تعافيه، قال: «تبرعت فور التعافي، بعد المعاناة التي شاهدناها هذا أقل شيء أقوم به.. من غير زوجتي احنا تايهين»، معربًا عن أمله في تبرع جميع المتعافين ببلازما دمهم لإنقاذ حياة أشخاص آخرين.