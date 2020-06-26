 فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا - بوابة الشروق
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فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية
طرابلس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 5:54 م

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا دون شروط ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد.

وطالبت الدول الأوروبية الثلاث -في بيان مشترك أوردته بوابة (الوسط ) الليبة اليوم الجمعة- الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، قائلة إنها "تشجع على اختتام سريع للمفاوضات بين المعسكرين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار دائمة وذات مصداقية".

وبينت الدول الثلاث أن "كل الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك المبادرة المصرية التي أعلنت في 6 يونيو، يجب أن تكون محل تشجيع"، مؤكدة أن "ذلك يعد عنصرا أساسيا في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي بشكل فعال، مما سيسمح بحل دائم للنزاع".

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