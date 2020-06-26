وكالة الأدوية الأوروبية توصي بالموافقة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كورونا

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا، وهو أول دواء من هذا النوع يحصل على موافقة الوكالة للاستخدام في أوروبا.

وفقا للتوصية، يتعين الموافقة على استخدام هذا العقار، واسمه التجاري "فيكلوري"، لعلاج مرضى كورونا ممن تزيد أعمارهم على 12 عاما ويحتاجون إلى دعمهم بالأكسجين من أجل التنفس.

ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية منح الموافقة على استخدام العقار، وإن كان هذا أمر شكلي إلى حد كبير.

وقال بيان وكالة الأدوية الأوروبية: "تم تقييم البيانات عن ريمديسيفير في إطار زمني قصير بشكل استثنائي من خلال إجراء استعراض متجدد، وهو نهج تستخدمه وكالة الأدوية الأوروبية خلال طوارئ الصحة العامة لتقييم البيانات عندما تصبح متاحة".

وقال كليمنس فينتنر، وهو طبيب ألماني يشارك في دراسات حول فيروس كورونا: "حتى لو لم يكن ريمديسيفير هو العلاج الناجع، فإن توصية وكالة الأدوية الأوروبية اليوم للموافقة على (استخدام) المادة تعد حدثا مهما في طريق مكافحة كوفيد-19".

وأظهرت دراسة دولية في نهاية أبريل ضمت أكثر من 1000 مشارك أن ريميديسيفير يمكن أن يقلل الوقت اللازم لشفاء مرضى كوفيد-19 بمقدار أربعة أيام في المتوسط.

كما أظهرت أن معدلات الوفيات انخفضت بشكل طفيف مع استخدام الدواء، ولكن ليس بطريقة قائمة على الدلالة الإحصائية.

وتم تطوير ريمديسيفير، الذي صنعته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جلياد ساينسيس"، في الأصل كعلاج للإيبولا، لكن لم يكن له تأثير يذكر.