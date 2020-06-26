تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت يفيد بأن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 3795 راكبا إلى مطارات 6 دول، وهم مصر، والهند، والنيبال، المملكة المتحدة، وبوتان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 9 رحلات تقل 1465 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 9 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة، وسوهاج، وأسيوط.

وأوضح التقرير، أن الرحلة الأولى قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والرحلة الثانية تغادر الكويت 8.30 وعلي متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة، أما الرحلة الثالثة قيام من الكويت 9.05 على متنها 130 عاملا، وصول مطار سوهاج، أما الرحلة الرابعة قيام من الكويت 14.10 وعلي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة قيام من الكويت 14.15وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.

وتابع: أن الرحلة السادسة قيام من الكويت 15.50 وتصل الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.