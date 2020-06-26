عون يؤكد: الهم الأول هو تحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن للشعب اللبناني

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، أن الهم الأول هو تحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن للشعب.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المشرف العام على كاريتاس لبنان رئيس أساقفة جبيل للموارنة المطران ميشال عون، ورئيس كاريتاس الأب ميشال عبود الكرملي يرافقهما أعضاء مجلس الإدارة الجديد لكاريتاس لبنان.

وأوضح عون "أن الوضع الحالي قد زاد من نسبة العوز وأرهق كاهل اللبنانيين، لكن همنا الأول يكمن الآن في تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني إلى جانب الأمن".

وأشار إلى أن "التظاهرات التي حصلت في البداية كانت عملاً ديمقراطيا يُظهر حاجات الشعب أمام الحكم. إلا أنه دخلت عليه لاحقاً عناصر غريبة عن الوطن ولا ترتدي الأطباع اللبنانية الهادئة فاستفاضت بالشغب، مرتدية طابع الفرق المتخصصة بالإرهاب".

وتابع الرئيس عون "إن عملنا يتكامل مع ما يقوم به جميع الخيرين في لبنان، لا سيما لجهة المساعدة على تدعيم مقومات العيش الكريم والدفاع عن الانسان كي يبقى قادرا على تناول لقمة العيش والاستمرار في العمل".

وشدد رئيس الجمهورية على "أن علينا القيام بهذا الواجب، وسنقوم به من ضمن قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية الآن".

يذكر أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة ودقيقة ومتدهورة في لبنان، الذي يشهد انكماشاً اقتصادياً كبيراً. كما يشهد الوضع الاجتماعي فيه ارتفاعاً في مستوى البطالة والفقر، ومن المتوقع أن تفوق نسبة البطالة 40%، ونسبة الفقر 50% من الشعب اللبناني.