مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يضع قيودا على توزيعات البنوك النقدية وإعادة شراء الأسهم

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ذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم الخميس أن البنوك الأمريكية الكبرى قوية بما يكفي على الأرجح للنجاة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والانكماش المرتبط بها، لكنه اتخذ إجراءات احترازية وفرض قيودا على المؤسسات المالية لضمان احتفاظها برؤوس أموال.

وبعد اختبارات التحمُّل ووضع سيناريوهات مختلفة وسط جائحة فيروس كورونا، أمر المجلس يوم الخميس بتعليق عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الثالث.

وقال البنك المركزي إن التدابير الجديدة تهدف إلى "ضمان أن تظل البنوك الكبرى صامدة رغم الغموض الاقتصادي الناتج عن حدث فيروس كورونا".

وتشير النتائج إلى أن البنوك في حالة أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008 ، ولكن ربما لا يزال بعضها يواجه مشكلات كبيرة.

ولم يحدد مجلس الاحتياط أسماء البنوك التي يراها أكثر ضعفا.

واتجه المجلس إلى تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثالث، ووضع سقفا مؤقتا للتوزيعات النقدية المقدمة للمساهمين، في معادلة استندت إلى الأرباح التي تحققت مؤخرا.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياط راندال كوارليس في بيان: "يمكن لبنوكنا أن تظل قوية في مواجهة حتى الصدمات الأشد"، وذلك عقب اختبارات تحمل للقطاع المالي والتي أتت في خضم الجائحة وحالة الغموض المستمرة المرتبطة بها.

وأشار المجلس إلى أنه وضع نموذجا لبعض البنوك بأن تقترب من الحد الأدنى لمستويات رأس المال، في أسوأ السيناريوهات.

وزادت البنوك من عملية الإقراض في الأشهر الأخيرة وسط الأزمة.

وتواجه الولايات المتحدة رياحا معاكسة كبيرة، حيث تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا مع تسجيلها أكثر من 120 ألف وفاة.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 7ر14% في نيسان/أبريل لكنها تراجعت الشهر الماضي إلى 3ر13%.