«باين كابيتال»الأمريكية تفوز بعطاء بيع شركة فيرجن أستراليا

فازت شركة الاستثمارات الأمريكية الخاصة "باين كابيتال" بعطاء بيع شركة "فيرجن أستراليا" المفلسة وذلك عقب سحب منافسها العرض المقدم لشراء شركة الطيران الأسترالية.

ووافق مسؤولو إدارة شركة " فيرجن أستراليا" التي يقع مقرها في بريسبان، اليوم الجمعة، على بيع شركة الطيران المتعثرة لشركة الاستثمارات الأمريكية الخاصة " باين كابيتال" التي يقع مقرها في بوسطن.

وسحبت شركة الأسهم الخاصة "سايرس كابيتال بارتنرز" العرض المقدم لشراء شركة الطيران الأسترالية هذا الصباح، وذلك لغياب مشاركة ديلويت، وهي شركة المحاسبة المسؤولة عن شؤون الإدارة، والتي تم اختيارها يوم الثلاثاء لتسمية أفضل مقدم عطاء.

وأصبحت "فيرجن أستراليا" تحت إدارة مسؤولين من خارجها في أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب فشل شركة الطيران الأسترالية في الحصول على حزمة إنقاذ حكومية، وهو ما ترك مصير 16 ألف عامل في الشركة في مهب الريح.

وكانت شركة الطيران الأسترالية تسير رحلات إلى 41 وجهة، بما في ذلك المدن الكبرى والمجتمعات الإقليمية،حيث بلغت المساهمة السنوية لشركة الطيران الأسترالية في الاقتصاد الأسترالي نحو 11 مليار دولار (6ر7 مليار دولار أمريكي.

وقال فريق إدارة شركة ديلويت لخدمات المحاسبة، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتهاء من عملية البيع قبل نهاية أغسطس، عقب الحصول على الموافقات بما في ذلك تصويت الدائنين.

وأضاف فوجان ستروبريدج، أحد أعضاء مجلس إدارة فيرجن أستراليا، في بيان أن البيع "سيؤمن مستقبل ثاني أكبر شركة الطيران في أستراليا، وكذلك الآلاف من الموظفين وعائلاتهم".

وتصارع شركة "فيرجن أستراليا"، التي تمتلك أسطولا مكونا من 130 طائرة ، لسداد ديون تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه يشعر بالسعادة لإتمام عملية بيع شركة الطيران الأسترالية لأحد المتقدمين في العطاء.

وصرح موريسون في تصريحات للصحفيين في كانبره "أتطلع لرؤية استمرار العمل في "فيرجين أستراليا"، والأهم من ذلك تأمين الوظائف في فيرجين".

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي قائلا "إنه قطاع ... يواجه صعوبات كبيرة للغاية."

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أستراليا بول سكورا اليوم إن إدارة شركة الطيران الأسترالية "ستعمل الآن بشكل وثيق مع باين كابيتال بشأن رؤيتها للمضي قدما في العمل".