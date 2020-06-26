تراجع الثقة التجارية لدى المصدرين الكنديين بسبب جائحة كورونا

تراجعت الثقة التجارية لدى المصدرين الكنديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19"، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها الوكالة الكندية لتنمية الصادرات.



وأوضحت الوكالة في تقريرها اليوم الخميس أن مؤشر الثقة التجارية الخاص بها تراجع إلى 56 نقطة، مقارنة ب69.3 نقطة في نهاية عام 2019.



ودخل الاقتصاد الكندي مرحلة ركود في وقت سابق من العام الحالي بعد أن أجبرت الإجراءات التقييدية التي وضعتها سلطات الصحة العامة المؤسسات التي تقدم خدمات غير أساسية على التوقف عن العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس.



وأكدت معظم المؤسسات التي تم استطلاع رأيها أن الجائحة أثرت سلبا على مبيعاتها، بينما ذكرت نصف هذه المؤسسات المتضررة إن التأثير كان "سلبيا جدا".



وقالت 14% من المؤسسات المستطلعة إن مبيعاتها ارتفعت بسبب الجائحة.