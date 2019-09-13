تقرير: المجر تواجه هزيمة أخرى في محكمة أوروبية بشأن سياسات الهجرة

تواجه الحكومة المجرية اليمينية هزيمة أخرى في محكمة العدل الأوروبية، بسبب سياستها التقييدية للهجرة.

وكشف المحامي العام بريت بيكاماي يوم الخميس أن أجزاء كبيرة من سياسة اللجوء في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك قانون الدولة بشأن عودة المهاجرين.

ولا توفر بودابست على وجه الخصوص، الوصول الفعال للجوء، حسبما جاء في التقرير.

ورأى بيكاماي أنه في مخيمات العبور، التي ظلت مغلقة، لا يتم ضمان حق اللجوء أيضا.

وتتعلق هذه النقطة بالمخيمات على الحدود مع صربيا التي أغلقتها الحكومة مؤخرا بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية.

وصحيح أن ضوابط إرجاع المهاجرين يمكن أن يكون فيها بعض الاستثناءات عند القبض عليهم قرب الحدود مثلا أو عندها إلا أن المجر تطبق هذا أيضا على جميع المهاجرين الموجودين داخل البلاد بصورة غير شرعية من رعايا الدول المختلفة، ويتم إرجاعهم دون منحهم إمكانية تقديم طلبات لجوء.

وفي منتصف مايو، قضت المحكمة بأن احتجاز طالبي اللجوء في معسكر روسزك ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وتنتهج المجر سياسة عزلة وردع للاجئين والمهاجرين في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وتدخلت محكمة العدل الأوروبية عدة مرات. وفي هذه القضية ، كانت المحكمة تستجيب لشكوى من المفوضية الأوروبية.