مخرج الأفلام الروسي سيريبرينيكوف يتفادى حكما بالسجن بسبب الاختلاس

قضت محكمة روسية اليوم الجمعة ، بسجن المخرج السينمائي والمسرحي الروسي الشهير كيريل سيريبرينيكوف (50 عاما) ست سنوات مع وقف التنفيذ، بعد أن أدانته بتهمة اختلاس أموال الدولة المخصصة لتمويل قطاع الفنون.



وأيدت المحكمة ادعاء وزارة الثقافة الروسية بأن سيريبرينيكوف واثنين من مساعديه يجب أن يسددوا للدولة المبلغ المفقود، وهو 129 مليون روبل (9ر1 مليون دولار).



وقالت القاضية أوليسيا مندلييفا لدى إعلان الحكم الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" ان "سيريبرينيكوف كان الرأس المدبر للمخطط الاجرامي".



وكان سيريبرينيكوف الذي رفض الاتهامات ودفع ببراءته، اعتقل في البداية قبل ثلاث سنوات وظل سنة ونصف السنة قيد الاقامة الجبرية.



وقد تعرضت القضية التي طال أمدها لانتقادات واسعة باعتبارها حملة على حرية التعبير. ولم يُحكم على أي من المتهمين بالسجن.



وربط مراقبون بين القضية وبين انتقاد المخرج للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والتي تحظى بعلاقات وثيقة مع المستويات العليا في الحكومة الروسية. ودعمت وزارة الثقافة الروسية المحاكمة.



وبينما كان سيريبرينيكوف قيد الإقامة الجبرية في العام الماضي ، نال واحدة من أعلى جوائز السينما الروسية، وهى جائزة نيكا، عن فيلمه "ليتو" (الصيف)، والذي يتناول حياة نجم الروك السوفيتي الشهير فيكتور تسوي. وتم منحه الجائزة غيابيا.