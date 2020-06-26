باريس تعيد فتح مطار أورلي الدولي بعد إغلاق نحو ثلاثة أشهر

فتح مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، أبوابه من جديد، بعد إغلاق دام لما يقارب ثلاثة أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وحسبما أوردت فضائية «فرانس 24»، صباح اليوم الجمعة، فُتح المطار بشكل جزئي، حيث فُتح مبنى واحد من أربعة مباني موجودة بالمطار، على أن تُفتح باقي المباني تدريجيًا.

ويستأنف المطار من 70 لـ 100 رحلة حاليًا بعدد حوالي 8000 مسافر، ضمن المرحلة الأولى لاستئناف الرحلات إلى الدول الأوروبية وأقاليم ما وراء البحار، بعدما كان يعد أكثر من 600 رحلة يوميًا بعدد حوالي 90 ألف مسافر، قبل أزمة فيروس كورونا.

ويلتزم المسافرين بارتداء الكمامة إجباريًا، مع توزيع المعقمات وكشف درجة الحرارة للمسافرين، فضلًا عن وضع حواجز شفافة بينهم، منعًا لتفشي عدوى كورونا.